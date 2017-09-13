В рамках соглашений о государственной поддержке инвестпроектов в Мурманскую область инвестируется около 100 млрд рублей

В рамках действующего в Мурманской области с 2013 года законодательства о государственной поддержке инвестиционной деятельности региональным правительством заключено 14 соглашений о поддержке инвестпроектов. В их рамках в регион инвестируется около 100 млрд рублей, создано более 2000 новых рабочих мест. По итогам прошлого года налоговые поступления от получателей поддержки превысили 300 млн рублей. Об этом губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила журналистам перед началом заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области.



Эти меры поддержки востребованы как малыми, так и крупными предприятиями, подчеркнула Марина Ковтун.



«Так, на прошлой неделе к нам поступила заявка от компании «Роснефть» на присвоение проекту базы обеспечения в Росляково статуса стратегического и на право получения земельных участков без торгов», – рассказала Марина Ковтун.



В качестве примера успешного сотрудничества органов власти с малыми предприятиями Марина Ковтун привела мурманскую компанию «Кольский край», с работой которой глава региона познакомилась накануне заседания Совета по улучшению инвестиционного климата.



Предприятие занимается сбором и обработкой северных ягод – черники, брусники, морошки, вороники. Здесь ягоды морозят, фасуют и реализуют. Корпорация развития Мурманской области «ведёт» компанию практически с первого дня. С помощью специалистов корпорации компания реализует инвестиционный проект создания и развития завода по переработке, шоковой заморозке и фасовке ягод для последующей реализации продукции для других производителей, предприятий общепита и супермаркетов. В 2018 году планируется строительство полномасштабного цеха по изготовлению варенья.



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