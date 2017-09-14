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14.09.2017 09:02

На радость читателям! В Кандалакше ремонтируют библиотеку

Елена Сивонен.

В Кандалакше ремонтируют библиотеку. В городе она одна из любимых и популярных - если взять количество читателей. И они уже давно ратовали за наведение порядка в этом храме культуры. Кровля стала совсем худой. Даже небольшой дождь провоцировал протечки. Переживали и библиотекари. Ведь влага влияет на сохранность книг. В итоге, объект включили - сразу в две программы - областную и муниципальную - по развитию культуры и сохранению культурного наследия. К работам строители уже приступили. При этом библиотека двери не закрывает. И продолжает принимать читателей.
Директор МБУ "Кандалакшская централизованная библиотечная система" Анна Попова: "Ремонт завершится у нас в начале октября, и мы надеемся, что все посетители заметят изменения к лучшему".
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