В Мурманске пройдет Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче»

15 сентября в Мурманском областном центре дополнительного образования детей «Лапландия» пройдет Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». Фестиваль ежегодно проходит во всех крупных городах страны при поддержке Минэнерго, Минобрнауки и Министерства культуры России, Росмолодежи, Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда «Росконгресс». Цель фестиваля - популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения.



В программу фестиваля включены конкурсы, спортивные соревнования, работа творческих мастерских, проведение занятий по основам энергосберегающего образа жизни, красочный флешмоб и многое другое. Планируется, что в мероприятиях фестиваля примет участие около пятисот школьников и студентов, площадки фестиваля открыты для всех желающих. Мероприятия фестиваля «Вместе ярче» будут проходить 15 сентября с 13.30 до 17 часов.





/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /



