Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
13.09.2017 16:08

В Мурманске пройдет Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче»

15 сентября в Мурманском областном центре дополнительного образования детей «Лапландия» пройдет Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». Фестиваль ежегодно проходит во всех крупных городах страны при поддержке Минэнерго, Минобрнауки и Министерства культуры России, Росмолодежи, Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда «Росконгресс». Цель фестиваля - популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения.

В программу фестиваля включены конкурсы, спортивные соревнования, работа творческих мастерских, проведение занятий по основам энергосберегающего образа жизни, красочный флешмоб и многое другое. Планируется, что в мероприятиях фестиваля примет участие около пятисот школьников и студентов, площадки фестиваля открыты для всех желающих. Мероприятия фестиваля «Вместе ярче» будут проходить 15 сентября с 13.30 до 17 часов.


/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.27
Евро = 68.55
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.