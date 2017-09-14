Мурманская область вошла в десятку самых чистых регионов России

Елена Сивонен.

Мурманская область снова попала в топ-10. На этот раз - самых чистых регионов России. Впервые за последнюю пятилетку. Экологический рейтинг опубликовала общественная организация "Зеленый патруль". По итогам прошедшего лета. Наиболее яркие эко-события - подъем металлоконструкций в бухте Ретинской, открытие экологического маршрута "Площадь Пять Углов в Мурманске", выставки рисунка "Красная книга глазами детей", проведение Всероссийского Дня посадки леса и субботников. Кольское Заполярье в шорт-листе на 9 позиции. Но всё в наших руках - рейтинг публикуют ежеквартально. Сейчас самое время действовать!