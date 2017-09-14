В столице Заполярья состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему Всероссийскому дню бега "Кросс Нации"

Анастасия Русинова.

Мурманская область на старте "Кросса Нации". О готовности участников, судей и организаторов к проведению соревнований рассказали на пресс-конференции. Всероссийский день бега - самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие. 84 региона, 440 тысяч человек. Дистанции разные - от 100 метров до 12 километров. Ждут всех - от мала до велика. Но есть условие - наличие медицинской справки-разрешения - обязательно.

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наталья Марковина: "В этом году соревнования пройдут в субботу 16 сентября, в Долине Уюта и также еще в 14 муниципальных образованиях. И мы планируем в этом году, что на старт по области выйдет около 5 тысяч участников".







