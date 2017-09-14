В Кандалакше реконструируют центральную площадь

Елена Сивонен.

"Комфортная городская среда" - не на словах, на деле. В Кандалакше совсем скоро начнется реконструкция центральной площади. Появятся - своя городская сцена, три больших автомобильных парковки на 55 мест. Завершится эта работа, по плану, до 15 октября. Средства областные - 19 миллионов рублей. Муниципальный контракт с мурманской фирмой, которая, кстати, победила и в другом конкурсе - по выбору подрядчика для проведения ремонта моста в Колвице. Объект должны ввести в эксплуатацию к концу этого года.





