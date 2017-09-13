Губернатор Марина Ковтун сегодня провела заседание по улучшению инвестклимата в Мурманской области

Елена Сивонен.

По итогам прошлого года, среди субъектов Российской Федерации Кольское Заполярье в рейтинге на 32 строчке, улучшив показатель сразу на 20 позиций. Но а перед встречей глава региона побывала на предприятии по переработке ягод. Морошка свежая и замороженная, брусника, клюква, вороника и черника. 200-300 тонн в год. Рынок сбыта продукции - супермаркеты и предприятия общепита. Один из ориентиров - импортозамещение. В регионе несколько лет действует комплекс мер поддержки инвестиционных проектов. За это время заключили уже 14 соглашений, общий объем инвестиций - больше 100 миллиардов рублей.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "На днях нам поступила заявка на придание статуса стратегического проекта по созданию береговой базы по обеспечению шельфовых проектов от компании "Роснефть". В соответствии с нашим инвестиционным законодательством - выделение земельных участков без торгов. Мы сейчас эту заявку рассматриваем".









