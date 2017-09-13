Губернатор Марина Ковтун проводит заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области

Губернатор Марина Ковтун проводит заседание Совет по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области.



Открывая заседание, глава региона напомнила, что по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2016 год Мурманская область заняла 32-е место.



«По итогам 2015 года у нас было 52-е место, то есть мы поднялись на 20 пунктов, подтвердив статус региона с благоприятными для развития бизнеса условиями. Улучшение инвестиционного климата подтверждают и цифры. За первое полугодие 2017 года в области вырос объём инвестиций в основной капитал – он составил более 40 млрд рублей, что почти на 45% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года. Таким образом, наша планомерная работа даёт ощутимые результаты. Но останавливаться нам нельзя, и задача Совета – наметить пути дальнейшего движения», – заявила Марина Ковтун.



В ходе заседания министерство развития промышленности и предпринимательства представит результаты реализации составляющих стандарта развития конкуренции в Мурманской области. По итогам соответствующего рейтинга за 2016 год Мурманская область заняла 27 место по России и 2 место по Северо-западному федеральному округу. Кроме того, опыт региона по формированию мероприятий по развитию конкуренции и поддержке малого и среднего предпринимательства положительно отмечен в «белой» книге проконкурентных региональных практик Федеральной антимонопольной службы.



Вторым вопросом повестки заседания Совета станет рассмотрение проектов нормативных правовых актов, влияющих на предпринимательскую и инвестиционную деятельность в Мурманской области. Анализ правоприменительной практики предоставления государственной поддержки в виде льгот и льготных ставок по налогу на имущество организаций инвесторам, реализующим приоритетные и стратегические инвестиционные проекты Мурманской области, показал необходимость внесения ряда изменений в действующее законодательство.



Кроме того, в целях повышения привлекательности механизма государственно-частного партнёрства на территории региона будут рассмотрены предложения по внесению изменений в Закон Мурманской области от «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области» в части внесения в него возможности предоставления льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество предприятий инвесторам, реализующим проекты государственно-частного партнерства.



В соответствии с требованиями стандарта деятельности органов исполнительной власти региона по обеспечению благоприятного инвестклимата заседание Совета транслируется в режиме реального времени в сети Интернет на сайте министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и региональном инвестиционном портале. Главы администраций муниципальных образований и главы городских и сельских поселений принимают участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи.



/ Управление по взаимодействию со СМИ /



