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13.09.2017 15:15

Вопросы профилактики производственного травматизма в рыбной отрасли обсудили на заседании областной межведомственной комиссии по охране труда

В Комитете по труду и занятости населения Мурманской области состоялось очередное заседание областной межведомственной комиссии по охране труда. В ее работе приняли участие представители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, федеральных органов государственного контроля и надзора, Союза рыбопромышленников Севера, сторон социального партнерства – Мурманского областного совета профсоюзов и Союза промышленников и предпринимателей области.

Предметом обсуждения стали вопросы профилактики производственного травматизма в рыбной отрасли, а также качество проведения медицинских осмотров работников, работающих во вредных условиях труда.

Начальник отдела социально-трудовых отношений и охраны труда Комитета по труду и занятости населения Мурманской области Максим Ромащенко отметил, что статистика произошедших несчастных случаев неутешительна: с начала текущего года произошло 32 несчастных случая с тяжелыми последствиями.

Вопросы, связанные с обеспечением безопасности на производстве, требуют постоянного и неослабевающего внимания как работодателей и самих работников, так и государства и сторон социального партнерства.

С материалами заседания можно ознакомиться на официальном сайте Комитета по труда и занятости населения Мурманской области.


/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /
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