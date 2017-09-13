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13.09.2017 17:40

В Кандалакшском и Терском районе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

В целях предупреждения и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, недопущения дорожно-транспортных происшествий с их участием, в период с 19 июля по 31 сентября 2017 года на территории Кандалакшского и Терского районов проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
С 19 июля по 12 сентября 2017 года сотрудниками дорожной полиции было выявлено 49 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. В отношении нетрезвых водителей составлены административные протоколы, в том числе 29 протоколов - по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», 13 - по ч. 3 ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами», 5 - по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», 2 - по ч. 2 ст. 12.26. КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
В отношении семи водителей возбуждены уголовные дела в порядке ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Как отмечают в ГИБДД МО МВД России «Кандалакшский», нетрезвый водитель представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Поэтому Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Сообщить о таких фактах можно в дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» по телефону 8 (81533) 5-21-10  либо в отдел ГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» 8 (81533) 2-07-89.

ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский»
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