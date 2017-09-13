Региональный этап Всероссийского слета юных экологов готовится к открытию в Мурманске

В целях поддержки инициативы обучающихся образовательных организаций по практическому участию в сохранении окружающей среды, способствующей формированию экологически ответственного мировоззрения, нравственного воспитания, профессионального самоопределения детей и молодежи в период с 21 по 23 сентября 2017 года на базе Центра дополнительного образования "Лапландия" пройдет региональный этап Всероссийского слета юных экологов.

Участники мероприятия продемонстрируют практические и теоретические знания по биологии, зоологии, гидробиологии, почвоведению.



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/



