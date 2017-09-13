Состоялось заседание Попечительского совета Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области

Состоялось заседание Попечительского совета фонда капитального ремонта Мурманской области. В заседании приняли участие заместитель губернатора Евгений Никора, представители областной думы и исполнительных органов государственной власти, региональной Общественной платы, руководство Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области.



Члены Попечительского совета обсудили административно-хозяйственные вопросы на 2017 год, рассмотрели планы на 2018 год.



/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /





