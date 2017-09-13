Приближается памятная дата, 73-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Священный долг каждого из нас – сохранять и передавать следующим поколениям память о доблести воинов, освободивших Заполярье от врага, гордиться своей историей и помнить ее уроки.

Кандалакшан приглашают на городской митинг, посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск на Кандалакшском направлении. Мероприятие состоится 22 сентября в 15.00 на аллее Памяти у памятного знака жителям Кандалакши, погибшим в годы Великой Отечественной войны.





/Администрация муниципального образования городское поселение Кандалакша/