В Мурманске появилась еще одна площадка для занятий спортом и детских прогулок

Любовь Дубова.

В Мурманске - новая площадка для занятий спортом. На территории школы №20 в Первомайском округе. Уличные тренажеры, небольшая беговая дорожка и яркий игровой комплекс - дополнили хоккейный корт. В планах еще установка опор освещения и скамеек.

Анна Константиновна Линёва: "Здесь и горки, и качели, и тренажеры, всё для детей. Самое лучшее, что есть - это у нас в нашем районе".

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Детям нужно проводить в хороших условиях уроки физкультуры. У жителей близлежащих домов должны быть такие объекты. И третье, конечно, хозяйский глаз, который за этим всем будет следить. Нужно наводить порядок. Большая работа сделана, итоги подведены. Небольшие шероховатости, которые мы сегодня увидели, мы их устраним в ближайшее время. Ну и нужно пригласить мурманчан. До 22 часов, пожалуйста приходите, занимайтесь".

Возрождение пришкольных стадионов, строительство спортивных и игровых объектов - в Мурманске начали в 2011 году. Эта площадка - часть общей концепции. Работы по содержанию - взял на себя муниципалитет. Несмотря на то, вход свободный - для всех желающих, в администрации школы надеются, что актов вандализма удастся избежать. Для учеников - уроки физкультуры на свежем воздухе - теперь самый настоящий праздник.

Директор школы № 20 г. Мурманска Лейла Апрасидзе: "Мы уже ее используем во всю мощь, дети очень рады и даже просят: "Можно нам продлить еще физкультуру! или еще больше уроков физкультуры, чтобы именно на этих тренажерах заниматься". Дети очень довольны, а наши учителя физкультуры особенно".





