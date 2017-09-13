Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
13.09.2017 16:25

В Мурманске пройдет областной конкурс детского творчества, посвященный 85-летию Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает  творческие коллективы культурно-досуговых учреждений, учащиеся дошкольного, общего и дополнительного образования, участники детских общественных организаций и творческих объединений Мурманской области принять участие в областном конкурсе детского творчества «С любовью к «Кировке», посвященного 85-летию Дворца.

Юные северяне в возрасте от 5 до 14 лет могут представить работы в следующих номинациях: «Литературное творчество», «Изобразительное творчество» и «Видеопоздравление». Жюри оценит уровень творческого мастерства, оригинальность идеи, степень воплощения авторского замысла, соответствие теме и общее эмоциональное впечатление. По итогам конкурса все участники награждаются дипломами.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова  в разделе «Документы».
Заявки на участие принимаются до 1 октября 2017 года.
Финал конкурса состоится 8 октября в 13.00 на сцене областного Дворца.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.27
Евро = 68.55
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.