Соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья прошли в Североморске

Елена Сивонен.

"Лесные паралимпийские игры" приняла флотская столица. Уже в 18 раз. Соревнования прошли на берегу реки Средняя. 8 площадок. В программе - волейбол, футбол, стрельба из пневматического оружия, дартс, даже боулинг. Организаторы - специалисты администрации ЗАТО. Помощники - волонтеры, ребята из отряда скаутов, участники автоклуба "Североморск". Самое ценное, и это отметили паралимпийцы, - общение.

Начальник отдела молодежи, физкультуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск Эдуард Миронов: "Даже если бы хотя бы пять человек сюда приехали, мы бы все равно были бы рады и провели бы также интересно и ярко, потому что прекрасная есть у нас возможность принести радость тем, кто в этом нуждается". Галина Каймин: "Это выход в жизнь, в народ, в общество, это очень хорошо".

Ну, и какой туристический слёт - без сытного обеда? 40 литров ароматного борща приготовили прямо на огне. На второе - гречка с тушенкой. По итогам "Лесных игр", лучшим спортсменам вручили медали, и всем участникам - грамоты.

Врио главы администрации ЗАТО г. Североморск Ирина Долгушина: "Именно вы своим упорством и трудом доказали, что нет ничего невозможного, и человеческий резерв - он безграничен. Спасибо, что вы вселяете во всех нас оптимизм, желание жить, творить, ничего не бояться и не останавливаться на достигнутом".





