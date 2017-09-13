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13.09.2017 13:50

Мурманские парки и скверы начинают готовить к зимнему сезону

Анастасия Русинова.

К зимнему сезону готовят парки и скверы столицы Заполярья. Первый этап работ - ремонт и восстановление того, что за лето разрушили сами мурманчане. Недавно вандалы орудовали на Марата. Разбили плафоны. Сейчас специалисты монтируют новое - более прочное - оборудование. Но, конечно, поменять сразу испорченные светильники, скамейки, парковые украшения - невозможно. Нужны время и деньги.
Директор МАУК "Мурманские городские парки и скверы" Александр Накай: "У нас около 120 камер, но их не хватает, их обслуживать надо, выводить всю связь в одну точку тоже тяжело.
Невозможно сделать что-то на века. Это все зависит от людей. Если они будут относиться к имуществу своему, потому что это все для них и сделано, то будет все нормально".
Сегодня парки и скверы Мурманска освещают 776 ламп и прожекторов. К ним особое внимание в преддверии полярной ночи. Кроме того, специалисты уберут или заменят сезонные украшения парков, приведут в порядок дорожки и покрытие площадок, укрепят газоны с молодыми саженцами, их высадили в рамках акции "Зеленый рекорд". А уже в октябре - после дня рождения города - законсервируют фонтаны.
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