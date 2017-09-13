Большой десантный корабль Северного флота «Александр Отраковский» вышел в очередной дальний поход

Большой десантный корабль «Александр Отраковский» вышел из главной базы Северного флота города Североморска в Баренцево море и взял курс в западные районы Атлантики.

В ходе очередного дальнего похода, который начался накануне, 12 сентября, экипажу большого десантного корабля предстоит решать задачи обеспечения военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации, а также реагированию на новые виды современных угроз, такие как пиратство и международный терроризм.

Экипаж корабля также отработает ряд корабельных учений по всем видам обороны на переходе морем и по борьбе за живучесть.

Ранее экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский» принимал участие в межвидовом тактическом учении сил и войск Северного флота по обеспечению обороны важного промышленного объекта на полуострове Таймыр. Командование Северного флота отметило профессионализм североморцев при выполнении поставленных задач.

Экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский» имеет большой опыт решения задач дальних походов. В 2015 - 2016 годах БДК «Александр Отраковский» находился вне пункта постоянного базирования 588 суток. Этот дальний поход стал самым продолжительным в современной истории Северного флота.





/Пресс-служба Северного флота/