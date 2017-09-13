Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
13.09.2017 13:05

Большой десантный корабль Северного флота «Александр Отраковский» вышел в очередной дальний поход

Большой десантный корабль «Александр Отраковский» вышел из главной базы Северного флота города Североморска в Баренцево море и взял курс в западные районы Атлантики.
В ходе очередного дальнего похода, который начался накануне, 12 сентября, экипажу большого десантного корабля предстоит решать задачи обеспечения военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации, а также реагированию на новые виды современных угроз, такие как пиратство и международный терроризм.
Экипаж корабля также отработает ряд корабельных учений по всем видам обороны на переходе морем и по борьбе за живучесть.
Ранее экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский» принимал участие в межвидовом тактическом учении сил и войск Северного флота по обеспечению обороны важного промышленного объекта на полуострове Таймыр. Командование Северного флота отметило профессионализм североморцев при выполнении поставленных задач.
Экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский» имеет большой опыт решения задач дальних походов. В 2015 - 2016 годах БДК «Александр Отраковский» находился вне пункта постоянного базирования 588 суток. Этот дальний поход  стал самым продолжительным в современной истории Северного флота.


/Пресс-служба Северного флота/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.27
Евро = 68.55
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.