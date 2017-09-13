По факту обнаружения тела новорожденного в городе Североморске проводится проверка

Елена Ястребова.

ЧП в Североморске. Сегодня утром на улице Пионерская в палисаднике прохожие обнаружили в пакете тело новорожденного. Очевидцы незамедлительно позвонили в полицию и сообщили о случившемся. Сейчас проводится процессуальная проверка, проведен осмотр места происшествия.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Ксения Кошелюк: "Сейчас ведутся опросы соседей. Проведен осмотр, тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, сегодня она будет проведена и установлена причина смерти. Также проводятся опросы очевидцев".

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