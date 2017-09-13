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13.09.2017 13:15

Губернатор Марина Ковтун провела координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области

Любовь Дубова.

Обеспечение правопорядка на территории Мурманской области. Сегодня в региональном правительстве провели плановое заседание Координационного совета. Присутствующие - представители силовых структур. Открыла встречу губернатор Марина Ковтун.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В повестке дня у нас сегодня три вопроса, их перечислю: первое - о взаимодействии правоохранительных органов по выявлению и профилактике этнической преступности. Второй вопрос - об эффективности работы по выявлению и пресечению насильственных преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. И третий вопрос - об организации работы межведомственных групп по контролю за соблюдением административно-правовых режимов, действующих на приграничной территории Мурманской области".
Ситуация в регионе под постоянным контролем. Отдельно - по этническим группам. Сегодня в области официально проживает около 5 тысяч выходцев из других стран. Чаще всего совершают преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Претензии и по налогам. Развивая предпринимательскую деятельность, они их просто не платят. Тревожные цифры звучат в докладе следственного управления. За полгода поступило 63 сообщения о преступлениях, совершенных детьми, и 229 - в отношение несовершеннолетних.
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