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13.09.2017 13:02

Состоялось заседание рабочей группы при Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области

Под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось заседание рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций региона при Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области.

В ходе мероприятия рассмотрены результаты мониторинга реализации Плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2017 году за первое полугодие.

Кроме того, члены рабочей группы были проинформированы об итогах мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций отдельных отраслей промышленности и осуществляющих услуги на транспорте.

Также была представлена информация о результатах еженедельного мониторинга ситуации с высвобождением и неполной занятостью работников на территории Мурманской области, в том числе в системообразующих организациях региона. Предприятия работают в штатном режиме, выполняют инвестиционные планы, реализуют производственные программы, критических изменений в финансово-хозяйственной деятельности рассматриваемых организаций не отмечено.

По состоянию на 6 сентября 2017 года в службе занятости зарегистрировано 6112 безработных граждан, что на 6% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года, уровень безработицы в Мурманской области составляет 1,4% рабочей силы. По сравнению с прошлым годом на 18% увеличилась заявленная работодателями потребность в работниках. На данный период в центрах занятости населения имеются сведения о наличии 11463 вакансий.


/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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