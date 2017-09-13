Григорий Стратий в Санкт-Петербурге принимает участие в XXIII Международной конференции и выставке «RAO/CIS OFFSHORE – 2017»

Заместитель губернатора Григорий Стратий в Санкт-Петербурге принимает участие в XXIII Международной конференции и выставке по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ «RAO/CIS OFFSHORE - 2017». В мероприятии участвуют представители федеральных министерств и ведомств, научного сообщества, более двухсот отраслевых компаний России и мира.



Деловая программа конференции включает в себя пленарное заседание «Реализация шельфовых проектов – драйвер промышленного и экономического развития», ряд «круглых столов» и специализированных сессий. В повестку мероприятия включены вопросы укрепления энергетического потенциала Арктики, состояния изученности минерально-сырьевой базы, обсуждаются перспективы создания современного оборудования для освоения шельфа на предприятиях России, экологическая и промышленная безопасность, расширение международных деловых связей. В рамках выставочной экспозиции представлен потенциал отечественных и зарубежных лидеров морской добычи нефти и газа, текущие и перспективные проекты, техника и технологии.





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