Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
13.09.2017 13:01

Григорий Стратий в Санкт-Петербурге принимает участие в XXIII Международной конференции и выставке «RAO/CIS OFFSHORE – 2017»

Заместитель губернатора Григорий Стратий в Санкт-Петербурге принимает участие в XXIII Международной конференции и выставке по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ «RAO/CIS OFFSHORE - 2017». В мероприятии участвуют представители федеральных министерств и ведомств, научного сообщества, более двухсот отраслевых компаний России и мира.

Деловая программа конференции включает в себя пленарное заседание «Реализация шельфовых проектов – драйвер промышленного и экономического развития», ряд «круглых столов» и специализированных сессий. В повестку мероприятия включены вопросы укрепления энергетического потенциала Арктики, состояния изученности минерально-сырьевой базы, обсуждаются перспективы создания современного оборудования для освоения шельфа на предприятиях России, экологическая и промышленная безопасность, расширение международных деловых связей. В рамках выставочной экспозиции представлен потенциал отечественных и зарубежных лидеров морской добычи нефти и газа, текущие и перспективные проекты, техника и технологии.


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.27
Евро = 68.55
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.