VI открытый городской молодёжный туристический слёт в Кандалакшском районе

Оксана Войтенко.

VI открытый городской молодежный туристический слет, посвященный 500-летию Кандалакши - на участке автодороги Кандалакша-Алакуртти.

Реализовать свои физические возможности и проявить себя приглашает Молодежный туристический слет.

Для участия необходимо заявить свою команду до 28 сентября 2017 года в МБУ "Центр содействия социальному развитию молодежи "Гармония" или по электронной почте: center-garmoniya@yandex.ru.

Мероприятие пройдет 30 сентября 2017 года в районе 15 км автодороги Кандалакша-Алакуртти.







