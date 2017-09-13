"Бегущий город". В рамках празднования 90-летия Кольского района состоится спортивный фото-квест

Оксана Войтенко.

Для любителей активного образа жизни в Коле состоится спортивный фото-квест "Бегущий город Кола". Мероприятие — в рамках празднования 90-летия Кольского района.

Участниками соревнований могут стать команды Кольского района и Мурманской области, которые своевременно предоставили заявку по форме и согласие на обработку персональных данных от каждого участника. Состав команды 3 человека независимо от пола и возраста.

Сбор и регистрация участников 23 сентября с 11:30 в физкультурно-оздоровительном комплексе ДЮСШ Кольского района. Начало соревнований в 12.00 часов.





