В Оленегорске северянка пыталась похитить алкоголь из магазина

Елена Ястребова.



60-летняя местная жительница Оленегорска в состоянии алкогольного опьянения пыталась вынести бутылку водки из магазина. Об данном инциденте сообщили работники торгового зала. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, изучили записи с камеры внутреннего наблюдения, на которых видно, как женщина, осмотревшись по сторонам, схватила с прилавка бутылку водки. Спрятав ее за пазуху, северянка направилась к выходу. Возбуждено уголовное дело. Сейчас невезучая воровка находится под подпиской о невыезде.

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