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13.09.2017 12:30

Семья – одна команда! Кандалакшане примут участие в вечере отдыха "В кругу семьи"

Оксана Войтенко.

В кандалакшском ДК "Металлург" пройдет вечер отдыха для детей и родителей "В кругу семьи".
Семейные команды, в состав которых войдут в том числе бабушки и дедушки, тети и дяди  - приветствуются! Для участия необходимо подготовить домашнее задание и представить его на суд жюри.  
"Наш фотоальбом"; "Визитная карточка"; "Фирменное блюдо"; Творческое задание - всё перечисленное входит в обязательный перечень.
Также на вечере отдыха будут организованы дополнительные конкурсы, которые не требуют обязательной подготовки. Призы уже ждут победителей!
Для участия в мероприятии необходимо до 26 сентября записаться по телефонам: 8(921)172-14-42, 9-58-54.
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