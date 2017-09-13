Семья – одна команда! Кандалакшане примут участие в вечере отдыха "В кругу семьи"

Оксана Войтенко.

В кандалакшском ДК "Металлург" пройдет вечер отдыха для детей и родителей "В кругу семьи".

Семейные команды, в состав которых войдут в том числе бабушки и дедушки, тети и дяди - приветствуются! Для участия необходимо подготовить домашнее задание и представить его на суд жюри.

"Наш фотоальбом"; "Визитная карточка"; "Фирменное блюдо"; Творческое задание - всё перечисленное входит в обязательный перечень.

Также на вечере отдыха будут организованы дополнительные конкурсы, которые не требуют обязательной подготовки. Призы уже ждут победителей!

Для участия в мероприятии необходимо до 26 сентября записаться по телефонам: 8(921)172-14-42, 9-58-54.