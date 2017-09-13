Региональным центрам соцподдержки населения направлены средства на социальное обеспечение и иные выплаты населению Мурманской области

Предоставление регионального материнского капитала 1 498 009,57

Выплата единовременного пособия при поступлении ребенка в 1 класс 326 690,00

Выплата единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей 26 772,00

Единовременное пособие семейным парам, прожившим в зарегистрированном браке 50 лет, 60 и более лет 205 000,00

Выплата единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области ветеранам труда Мурманской области 80 830,02

Расходы на выплату адресной государственной социальной помощи 1 200 000,00

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 30 176,56

Оплата 50% стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации ветеранам труда Мурманской области 729 511,41

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 44 000,00

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 114 452,30