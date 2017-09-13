Региональным центрам соцподдержки населения направлены средства на социальное обеспечение и иные выплаты населению Мурманской области

Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений центров социальной поддержки населения направлены средства в размере более 5 млн рублей на социальное обеспечение и иные выплаты населению Мурманской области.
|
Предоставление регионального материнского капитала
|
1 498 009,57
|
Выплата единовременного пособия при поступлении ребенка
в 1 класс
|
326 690,00
|
Выплата единовременного пособия при рождении
одновременно двух и более детей
|
26 772,00
|
Единовременное пособие семейным парам,
прожившим в зарегистрированном браке 50 лет, 60 и более лет
|
205 000,00
|
Выплата единовременного пособия при переезде
на постоянное место жительства за пределы Мурманской области
ветеранам труда Мурманской области
|
80 830,02
|
Расходы на выплату
адресной государственной социальной помощи
|
1 200 000,00
|
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг
по погребению
|
30 176,56
|
Оплата 50% стоимости проезда к месту отдыха и обратно
в пределах территории Российской Федерации
ветеранам труда Мурманской области
|
729 511,41
|
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
|
44 000,00
|
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
|
114 452,30
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет
|
838 799,45