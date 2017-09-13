Встреча с оркестром. В Североморск из дальнего похода прибыл БДК "Георгий Победоносец"

Алексей Елкин.



В Североморск из дальнего похода прибыл большой десантный корабль "Георгий Победоносец". Первостепенная задача - выгрузка бронированной техники. На побережье Кольского залива, в губе Грязная, корабль покидают машины 61-ой отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты. Береговые силы держат курс в место базирования - Печенгский район, БДК - в Североморске. Больше месяца экипаж и прикомандированный личный состав несли службу в арктических морях. В начале августа вышли в поход в составе отряда боевых кораблей и судов Северного флота - во главе с БПК "Североморск". Командование отметило весомый вклад моряков в обеспечение безопасности российской Арктики. В том числе, по итогам учения по обороне важного промышленного объекта на полуострове Таймыр.

Начальник штаба Кольской флотилии разнородных сил Северного флота Ильдар Ахмеров: "Командование флота, главкомат ВМФ и Министерство обороны, высоко оценило тот результат, который был достигнут в этом учении. И в этот результат вы внесли достаточно большую лепту".

На торжественном митинге - это традиция - вручают жаренного поросенка, награждают военнослужащих, звучат поздравления от женсовета. Самый трогательный момент - встреча с семьями. Редкий случай, когда в Североморске - в базе - можно увидеть сразу 2 больших десантных корабля. Они, как правило, в море. БДК "Александр Отраковский" прибыл на несколько дней раньше и тоже участвовал в учениях в Арктике.

Командир БДК "Георгий Победоносец" Андрей Жарков: "Корабли выполняли задачи на Северном морском пути, с заходом в порт Дудинка. С продолжительным плаванием по реке Енисей. В этом году, в отличии от прежних годов, отряд кораблей был более многочисленным. Насыщен кораблями разных классов. И, задачи, которые стояли перед кораблями, были более сложными".