В районе Кандалакшского рыборазводного завода бродит медведь

В районе рыборазводного завода был замечен медведь. На вид животному около двух лет. На место обнаружения косолапого выедут специалисты охотнадзора, чтобы провести мероприятия по отпугиванию животного.

В связи этим, просьба к гражданам воздержаться от прогулок по Тропе здоровья и в районе телевышки.

При обнаружении медведя или его следов, следует незамедлительно сообщить об этом в ЕДДС по телефонам 151 или 99-234 для принятия дальнейших мер.



/Администрация муниципального образования Кандалакшский район/