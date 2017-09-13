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13.09.2017 11:15

МАГУ презентовал проект «Креативный город – территория развития»

В арт-галерее Мурманского арктического государственного университета «Отпечаток» открылась выставка творческих работ «Без тенденций» студентов факультета искусств и сервиса МАГУ и профессионалов в области графического дизайна. 

Выставка является частью стратегического проекта опорного университета «Креативный город – территория развития», цель которого – установление диалога с профессиональными сообществами и широкой аудиторией, сотрудничество вуза, местных сообществ, городских и региональных властей для создания креативных площадок по благоустройству городской среды, развития креативных технологий в регионе и формирования образа будущего нашего города и области. Такими площадками станут Центр творческих индустрий «Элементарно» и первый в городе Центр прикладной урбанистики. Кроме того, в рамках проекта будет создан Арктический центр туристских инициатив и практик – Мурманская область с каждым годом все больше интересует зарубежных и отечественных туристов.

Ректор МАГУ Андрей Сергеев рассказал гостям выставки о двух других стратегических проектах вуза: «Арктика. Образование. Перезагрузка» и «МАГУ – интегратор науки в регионе». По словам ректора, все три проекта являются ключевой частью программы развития университета как опорного вуза региона, направлены на социально-экономическое развитие Мурманской области и на еще более активное освоение Арктических территорий. 

Преобразования ждут и саму арт-галерею «Отпечаток», которая уже в этом году получит новый формат. По словам декана факультета искусств и сервиса МАГУ Татьяны Ашутовой, в планах – превратить галерею в инновационный центр искусства и культуры молодежи нашего региона. 

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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