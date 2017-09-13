Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
13.09.2017 15:10

Передвижная детская библиотека приняла участие в праздновании Дня города в Оленегорске

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки приняла участие в праздновании Дня города в Оленегорске.

Маленькие гости вместе с веселыми клоунами Пончиком и Капитошкой отправились в увлекательное путешествие по городам Мурманской области. Точкой отправления стал Мурманский областной краеведческий музей, где ребята вспомнили животных, обитающих на Кольском полуострове.
Мальчишки и девчонки также побывали в гостях у отважных моряков из Североморска, встретились с учеными наукограда в Апатитах, попробовали себя в зимних видах спорта в Кировске, а также ловили оленей и куропаток в селе Ловозеро. Завершилось путешествие в Оленегорске. Дети с удовольствием приняли участие в веселых играх и конкурсах, показали быстроту и ловкость в эстафетах, смогли блеснуть своими знаниями, отгадывая загадки о северном крае.
В завершение праздничной программы юных оленегорцев порадовал праздничный салют из мыльных пузырей.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.27
Евро = 68.55
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.