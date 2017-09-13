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13.09.2017 10:27

В Правительстве Мурманской области состоялось обсуждение подготовки VI Мурманской международной деловой недели

В Правительстве Мурманской области состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению VI Мурманской международной деловой недели под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина. 

Члены организационного комитета доложили о ходе подготовки мероприятий, проводимых в рамках VI ММДН. Так, в программе уже запланированы заседания рабочих групп «Социально-экономическое развитие» и «Развитие энергетики» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Кроме того, программа деловой недели насыщена и традиционными мероприятиями, такими как международные конференции «Полярные маршруты Арктики», «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом», «Горнодобывающая промышленность Баренцева/Евроарктического региона…» и «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов», ряд круглых столов и дискуссионных клубов. На протяжении всех дней ММДН будет работать Неделя науки «Молодая наука Арктики».

«На данный момент заинтересованность к участию в мероприятиях ММДН проявили представители ряда стран, среди которых Норвегия, Финляндия, Исландия, Фарерские острова, Республика Корея, Гренада, Сингапур, ЮАР, Польша и Франция», – доложила министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова. 

В рамках заседания организационным комитетом по подготовке и проведению VI ММДН были утверждены официальные партнеры мероприятия: ПАО «ВТБ24», ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком».

С подробной информацией об отдельных мероприятиях ММДН можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области. Следить за новостями можно в социальной сети «Вконтакте» в группе ведомства по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #ММДН2017 #MurmanskBusinessWeek #MIBW.

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