Мошенник под видом сотрудника Пенсионного фонда убедил мурманчанку сообщить ему паспортные данные и реквизиты банковской карты

Елена Ястребова.



С банковской карты жительницы областного центра пропало 7 тысяч рублей. Пострадавшей позвонил по телефону неизвестный и представившись сотрудником Пенсионного фонда сообщил радостную новость — женщине сделан перерасчет за прошлый год и она может вернуть 15 тысяч рублей. Но для получения денежных средств северянке необходимо сообщить паспортные данные и реквизиты банковской карты. Что северянка и сделала. После чего с ее счета были списаны денежные средства. Только потом мурманчанка поняла, что она попалась на удочку мошенников и обратилась с заявлением в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело.