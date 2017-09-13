Мерами, принятыми СК России по Мурманской области погашен долг по заработной плате перед работниками «Центра гигиены и эпидемиологии №120 ФМБА России»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области по сообщению о невыплате заработной платы работникам «Центра гигиены и эпидемиологии №120 ФМБА России», распространенному в СМИ, проводится процессуальная проверка.

В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что с июля текущего года 42 работникам Центра не выплачивалась установленная законом заработная плата, общий размер которой составлял более 380 тысяч рублей.

Итогом планомерной и наступательной работы на стадии проведения проверочных мероприятий явилось то, что работникам организации уже возмещена большая часть задолженности по заработной плате в размере более 300 тысяч рублей.

Перед следственными органами СК России поставлена приоритетная задача - тщательно и всесторонне рассматривать каждое сообщение о невыплате работникам заработной платы и принимать исчерпывающие меры, направленные на возмещение ущерба.

Защита трудовых прав — одно из приоритетных направлений деятельности следственного управления.



СУ СК РФ по Мурманской области