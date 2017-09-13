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13.09.2017 10:15

Мерами, принятыми СК России по Мурманской области погашен долг по заработной плате перед работниками «Центра гигиены и эпидемиологии №120 ФМБА России»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области по сообщению о невыплате заработной платы работникам «Центра гигиены и эпидемиологии №120 ФМБА России», распространенному в СМИ, проводится процессуальная проверка.

В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что с июля текущего года 42 работникам Центра не выплачивалась установленная законом заработная плата, общий размер которой составлял более 380 тысяч рублей.
Итогом планомерной и наступательной работы на стадии проведения проверочных мероприятий явилось то, что работникам организации уже возмещена большая часть задолженности по заработной плате в размере более 300 тысяч рублей.
Перед следственными органами СК России поставлена приоритетная задача  - тщательно и всесторонне рассматривать каждое сообщение о невыплате работникам заработной платы и принимать исчерпывающие меры, направленные на возмещение ущерба.
Защита трудовых прав — одно из приоритетных направлений деятельности следственного управления.  


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