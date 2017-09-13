Североморец Юрий Банько стал одним из победителей XVI Всероссийского журналистского конкурса «Патриот России»

В Государственном музее оружия города-героя Тулы состоялось награждение победителей XVI Всероссийского журналистского конкурса «Патриот России». В номинации «Служу Отечеству» североморский журналист Юрий Банько был награжден серебряной медалью и памятным знаком «100 лет Константину Симонову» за цикл публикаций в различных СМИ, посвященный истории и современным задачам Вооруженных Сил РФ. Памятный знак учрежден приказом министра обороны в 2015 году.

В конкурсе «Патриот России» в 2017 году приняли участие около 2000 представителей средств массовой информации из 77 регионов России. Конкурс проводится Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям РФ и Международным пресс-клубом при участии Союза журналистов России и Министерства обороны РФ в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы».

В образовательных мероприятиях, организованных в рамках конкурса, приняли участие руководитель дирекции историко-публицистических программ телеканала «Общественное телевидение России» Леонид Млечин, председатель правления Международной академии телевидения и радио Александр Чумиков и руководитель Центра региональной социологии и конфликтологии Института социологии РАН Валерий Маркин. В ходе обсуждения журналисты говорили о необходимости постоянно заниматься патриотическим воспитанием, было признано необходимым активизировать эту работу с использованием всех возможностей средств массовой информации.



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