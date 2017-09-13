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13.09.2017 16:10

Уведомить ПФР о прекращении или возобновлении трудовой деятельности можно через Интернет

«Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России доступна услуга – «Подать заявление об изменении статуса занятости». Граждане могут в электронном виде уведомлять ПФР о прекращении или возобновлении трудовой деятельности.

Востребованность этой услуги обусловлена тем, что Пенсионный фонд осуществляет более 20 видов пенсионных и социальных выплат, право на которые зависит от осуществления/неосуществления трудовой деятельности. Это пенсии за выслугу лет работникам летно-испытательного состава, космонавтам и федеральным государственным гражданским служащим, социальная пенсия по старости, выплаты неработающим трудоспособным лицам, которые осуществляют уход за инвалидами и престарелыми, социальная доплата к пенсии и многое другое.

Важно знать, что данная опция не связана с процедурой перерасчета страховых пенсий после прекращения трудовой деятельности. Индексация пенсии гражданина после его увольнения производится только на основании данных ежемесячной отчетности работодателя.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда. Чтобы пользоваться этими услугами в полном объеме, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг. Если гражданин уже зарегистрирован на портале, то необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области
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