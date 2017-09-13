Жители г.п. Ревда признаны виновными в совершении кражи забора

Прокуратурой Ловозерского района в Ловозерском районном суде поддержано государственное обвинение в отношении 3 жителей г.п. Ревда, обвиняемых в совершении кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. «а»ч.2 ст.158 УКРФ).

Судом установлено, что 18 июня 2017 года граждане К. и Б. совместно с гражданкой К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитили элементы чугунного забора, принадлежащие м.о. г.п. Ревда Ловозерского района Мурманской области, тем самым причинив муниципальному образованию материальный ущерб на сумму боле 25 тыс. рублей.

В ходе судебного заседания установлено, что гражданин К. вред, причиненный преступлением, возместил в полном объеме и примирился с потерпевшим, по данной причине уголовное дело в отношении него судом было прекращено.

Гражданину Б. и гражданке К. судом каждому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, при этом суд, с учетом мнения государственного обвинителя, поведения осужденных, частично возместивших в добровольном порядке причиненный преступлением имущественный вред, счёл возможным назначить указанное наказание условно, с испытательным сроком на 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.



Прокуратура Мурманской области