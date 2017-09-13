"Лесные паралимпийские игры" — в Североморске. Люди с ограниченными возможностями здоровья провели день на природе с пользой

Артем Дашевский.

Североморск принял "Лесные паралимпийские игры". Уже в седьмой раз люди с ограниченными возможностями здоровья получили возможность выехать на берег реки Средняя и провести день на природе с пользой. Помогли им в этом многочисленные волонтеры. Для гостей работали восемь станций: волейбол, футбол, боулинг. Это лишь малая часть насыщенной программы, которую подготовили организаторы.

Начальник отдела молодежи, физкультуры и спорта администрации ЗАТО Североморск Эдуард Миронов: "Даже если хотя бы пять человек сюда приехали, мы все равно были бы рады и провели также интересно и ярко, потому что прекрасная есть у нас возможность - принести радость тем, кто в этом нуждается".

Подкрепить силы на свежем воздухе после спортивных состязаний можно было на походной кухне. Меню под стать ресторану. На первое - ароматный наваристый борщ. По окончании тур-слёта все участники "Лесных паралимпийских игр" получили заслуженные грамоты и подарки.

Галина Каймин: "Настроение отличное, позитивное, бодрое. Народу много. Очень хорошо, что собирают такие компании. Здесь же у нас все инвалиды, и по зрению. Для них это выход в жизнь, в народ, в общество".