137 километров нового полотна. В Мурманской области заканчивается ремонт участков федеральных трасс

Светлана Деменева.

Ремонтные работы на дорогах региона заканчиваются, в том числе на федеральной трассе "Кола". Это лето запомнилось автолюбителям частыми пробками. Сезон, из за поздней весны, оказался коротким. Работы шли сразу на пяти участках, где нужно было организовывать реверсивное движение. Сейчас таких осталось два - недалеко от Мончегорска и в районе Ковдора. В районе города-металлургов идет укладка дорожного полотна. Проезд затруднен и его регулируют в ручном режиме.

Старший прораб компании подрядчика Роман Сидоров: "Это оптимальный вариант, чем устанавливать светофоры. Так как интенсивность - либо с севера, либо с юга разная - приходится уже этот момент учитывать".

В этом году закончилась реконструкция трассы от Салмиярви до Норвегии. Всего в порядок приведут 137 километров. Это 26 процентов от общего количества дорог федерального подчинения в регионе. Все ремонты должны закончится до 1 ноября. Асфальт, конечно, нужно успеть положить - пока позволяет погода. Как только на улице будет минус - работы остановят. На следующий год уже есть планы - это масштабная реконструкция дороги на аэропорт.

Заместитель начальника отдела контроля качества Мурманского филиала ФКУ УПРДОР "КОЛА" Александр Хижук: "От подъезда к городу Мурманску до отворотки на МКТИ с устройством транспортной развязки в разных уровнях. То есть, проезд будет осуществлен в разных уровнях - и движение не будет здесь - точнее, пробок, что создаст благоприятные условия для проезда автомобилистов".