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13.09.2017 10:30

Прокуратурой в Комитет по образованию администрации г.Мурманска внесено представление в связи с пропажей ребёнка из детского сада

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска проведена проверка по факту обращения в органы полиции гражданина, проживающего в городе Мурманске, о том, что его бывшая супруга, лишенная родительских прав, похитила их совместную несовершеннолетнюю дочь из детского сада.

В ходе проверки установлено, что воспитатель детского сада не проявила должной предусмотрительности, легкомысленно отнеслась к словам подошедшей к ней на прогулке женщины, которую видела впервые и чья личность не была ею установлена, вследствие чего женщина смогла беспрепятственно увести ребенка из дошкольного учреждения.
В результате данных действий дошкольного учреждения в течение длительного периода времени, а именно с 12.30 часов до 18.00 часов, ребенок находился в одной квартире с матерью, лишенной родительских прав, которая отказывалась впускать в квартиру сотрудников правоохранительных органов.
По результатам проверки прокуратурой округа в Комитет по образованию администрации г. Мурманска внесено представление с требованием принять меры, направленные на недопущение впредь аналогичных нарушений закона, рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Рассмотрение представления находится на контроле в прокуратуре.


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