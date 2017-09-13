Продолжается дополнительный период сдачи экзаменов для девятиклассников Мурманской области

Сегодня, 13 сентября, согласно расписанию проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в дополнительный период девятиклассники Мурманской области сдают экзамены по обществознанию, химии, информатике и ИКТ и географии на 14 пунктах проведения экзаменов.

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа.

На выполнение экзаменационной работы по химии дается 2 часа. При выполнении работы можно пользоваться Периодической системой химических элементов Д.И.Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов и непрограммируемым калькулятором.

Продолжительность экзамена по информатике и ИКТ составляет 2 часа 30 минут. При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.

На экзамен по географии отводится 2 часа. При выполнении работы разрешается использовать географические атласы для 7, 8 и 9 классов, линейки и непрограммируемые калькуляторы.

Контроль за проведением экзаменов осуществляют специалисты Министерства образования и науки Мурманской области и общественные наблюдатели.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /