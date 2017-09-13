Судебные приставы по ОУПДС начали сдачу зачетов

В УФССП России по Мурманской области судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) структурных подразделений Управления начали сдавать комплексный зачет, который будет проходить с 11 по 29 сентября 2017 года.

Комплексный зачет проводится с целью повышения профессиональной подготовки судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и проверки способности к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Судебных приставов по ОУПДС проверят на знание действующего законодательства РФ и организационно-распорядительных документов ФССП России, Управления, выполнение нормативов по стрельбе из пистолета «Макарова» и пистолета-пулемета «Бизон», выполнение нормативов по физической подготовке и комплекса приёмов рукопашного боя.

Первые дни комплексного зачета показали, что судебные приставы по ОУПДС в целом готовы к выполнению возложенных на них задач по обеспечению безопасности судов в Мурманской области.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области