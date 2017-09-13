"Мудрый японец Кензо Такада". В Мурманске откроется выставка, посвящённая известному японскому модельеру и дизайнеру

Елена Ястребова.

Мурманский областной художественный музей приглашает северян на открытие выставки "Мудрый японец Кензо Такада".

Кензо Такада - известный модельер и дизайнер, который первым ввел моду на японский стиль. Позже он основал собственный бренд "Kenzо". Путешествия по миру вдохновляли модельера на новые идеи. Но в конце 90-х он решил покинуть мир моды и спустя некоторое время посвятил себя новому делу — созданию необычных и стильных предметов интерьера.

На выставке гости увидят парфюмерные флаконы марки Kenzo разных лет из частных коллекций.

Начало сегодня в 11.00.

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