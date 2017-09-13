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13.09.2017 09:45

В УФСИН выявили факт участия бывшего сотрудника в противоправной деятельности коррупционной направленности

Сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Мурманской области было выявлено, что бывший сотрудник, один из руководителей  региональной исправительной колонии во время службы в УИС вступил в отношения коррупционного характера с осужденным.

После проведённых оперативных мероприятий в порядке статей 144, 145 УПК РФ материалы проверки были переданы в следственные органы Следственного комитета РФ по Мурманской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Напоминаем, что в УФСИН России по Мурманской области работает телефон доверия (8152) 404-199, по которому граждане могут сообщать о фактах коррупции в УИС Мурманской области. В целях борьбы с коррупционными правонарушениями на официальном сайте УФСИН работает интернет-приемная. О фактах коррупции также можно сообщить на электронный адрес отдела собственной безопасности УФСИН osb51@mail.ru.


Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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