Следствием регионального СКР проводится проверка по факту незаконного удержания малолетнего ребенка

11 сентября 2017 года в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение о незаконном лишении свободы малолетнего ребенка.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно – оперативная группа, в составе следователей и следователей – криминалистов СУ СК России по Мурманской области, сотрудников УМВД России по Мурманской области.

По предварительной информации следствия, 11 сентября 2017 года женщина, 1973 года рождения, лишенная родительских прав в отношении своей дочери, 2014 года рождения, в отсутствии законных оснований забрала ее из дошкольного образовательного учреждения. В дальнейшем женщина удерживала ребенка в квартире по месту своего жительства в городе Мурманске. Также предварительно установлено, что действий, направленных на причинение вреда ребенку, женщина не предпринимала.

Следствием запланировано проведение опросов персонала детского сада, выяснение иных значимых обстоятельств произошедшего, а также будет дана правовая оценка сотрудникам детского учреждения, которые беспрепятственно передали ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Мурманской области