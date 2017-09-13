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13.09.2017 08:18

Следствием регионального СКР проводится проверка по факту незаконного удержания малолетнего ребенка

11 сентября 2017 года в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение о незаконном лишении свободы малолетнего ребенка.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно – оперативная группа, в составе следователей и следователей – криминалистов СУ СК России по Мурманской области, сотрудников УМВД России по Мурманской области.
По предварительной информации следствия, 11 сентября 2017 года женщина, 1973 года рождения, лишенная родительских прав в отношении своей дочери, 2014 года рождения, в отсутствии законных оснований забрала ее из дошкольного образовательного учреждения. В дальнейшем женщина удерживала ребенка в квартире по месту своего жительства в городе Мурманске. Также предварительно установлено, что действий, направленных на причинение вреда ребенку, женщина не предпринимала.
Следствием запланировано проведение опросов персонала детского сада, выяснение иных значимых обстоятельств произошедшего, а также будет дана правовая оценка сотрудникам детского учреждения, которые беспрепятственно передали ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Мурманской области
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