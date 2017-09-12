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12.09.2017 20:20

В Североморск из дальнего похода сегодня прибыл большой десантный корабль "Георгий Победоносец"

Алексей Елкин.

Экипаж встретили с оркестром. Больше месяца экипаж БДК "Георгий Победоносец" нес боевую службу в морях Арктики. В начале августа вышел в поход в составе отряда боевых кораблей и судов Северного флота во главе с БПК "Североморск".
Уже взяв курс в родную базу, на обратном пути экипаж  и морские пехотинцы провели десантную операцию на Новой Земле. За более чем 30 лет в составе Северного флота корабль неоднократно завоевывал звание лучшего и совершал дальние походы, в том числе, по трассам Северного морского пути.
Встреча - с оркестром. Командованием отмечен весомый вклад моряков-североморцев в обеспечение безопасности российской Арктики. В том числе, по итогам участия в межвидовом учении по обороне важного промышленного объекта на полуострове Таймыр.
Командир БДК "Георгий Победоносец" Андрей Жарков: "Корабли выполняли задачи на Северном морском пути. С заходом в порт Дудинка. С продолжительным плаванием по реке Енисей. В этом году, в отличие от прежних годов, отряд кораблей был более многочисленным. Насыщен кораблями разных классов. И задачи, которые стояли перед кораблями, были более сложными".
Начальник штаба Кольской флотилии разнородных сил Северного флота Ильдар Ахмеров: "Командование флота, Главкомат ВМФ, Министерство обороны высоко оценили результат, который был достигнут в этом учении. И в этот результат вы внесли достаточно большую лепту".
На торжественном митинге - это традиция - вручение жаренного поросенка, чествование отличившихся военнослужащих и поздравления от женсовета. Самый трогательный момент, когда на борт поднялись семьи моряков.
Председатель женсовета БДК "Георгий Победоносец" Татьяна Жужма: "У Никиты Андреевича - моего супруга - не первое поколение в семье прошло этот нелегкий путь. Они говорят, что было сложнее. Даже телеграмму отправить, что родился сын, им было непросто".
Сегодня - редкий случай, когда в базе можно видеть   сразу 2 больших десантных корабля. Они, как правило, в море. Экипаж "Александра Отраковского" прибыл на несколько дней раньше и тоже участвовал в учениях в Арктике.



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