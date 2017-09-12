"Огненными вёрстами Победы". Участники экспедиции из Сибири преодолели тысячи километров, чтобы установить памятные знаки героям-землякам в Заполярье

Андрей Зайцев.

"Огненными вёрстами Победы" - так называется экспедиция, которую организовало региональное отделение российского союза ветеранов Афганистана Тюмени. Из Сибири, через Карелию до Кольского Заполярья, участники проехали тысячи километров, чтобы установить два памятных знака своим героям-землякам.

"Огненными вёрстами Победы" и сегодня пройти нелегко. Но нет преград для патриотов. Их путь лежит по дороге 368-й Краснознамённой Печенгской стрелковой дивизии, которая была сформирована осенью 1941 в Тюмени, а позже воевала на Кольском полуострове.

Заместитель председателя регионального отделения "Российского союза ветеранов Афганистана" (Тюмень) Андрей Чурсин: "Война в Заполярье - для меня это... Я просто не могу понять, как это всё было, сколько было сил отдано именно на взятие этих всех высот. Подняться через "не могу". Сырым. Практически всегда идут дожди, снег. Очень дорогого стоит эта Победа".

Поклониться подвигу земляков приехал и Герой России Владимир Ильич Шарпатов - реальный прототип командира экипажа самолёта, которого сыграл Александр Балуев в фильме "Кандагар". В Заполярье в 73-м гвардейском отдельном танковом полку воевал и его отец.

Герой России (Тюмень) Владимир Шарпатов: "Проехался по вашим холмистым дорогам, посмотрел вашу прекрасную северную, нордическую природу. Знаете, мысленно представил, что я иду по тем же местам, где прошёл мой отец, где прошли воины-сибиряки".

Идея родилась 3 года назад, когда ветераны-афганцы Тюмени, вернулись из автопробега "Одна Победа на всех".

Руководитель экспедиции "Огненными вёрстами Победы" (Тюмень) Игорь Сапрыкин: "Родственники сейчас обращаются. Мы начинаем поднимать архивные документы. И узнавать ещё более детально, подробно историю продвижения нашей дивизии. Мы привезли землю с братской могилы, где был захоронен дед одной из жительниц Тюмени".

Стелы установили в Печенгском районе рядом с посёлком Спутник. В нескольких сотнях метров от одной из них захоронены 82 бойца 368-й Краснознамённой Печенгской стрелковой дивизии.

Участник экспедиции "Огненными вёрстами Победы" (Тюмень) Игорь Сапрыкин: "Я уже сам являюсь тем поколением, которое становится родителями. Чтобы своим детям в последствии что-то передать. Какую-то память, что-то значимое. Я посчитал нужным поучаствовать".

Оба памятных знака хорошо видно проезжающим по дороге машинам. Человек жив, пока о нём помнят. Герои, сохранившие мир на планете, бессмертны.

Двумя точками координат на карте Памяти Мурманской области, на карте Памяти России стало больше. 2 скромные стелы героическому подвигу сибиряков, которые бились с врагом на северном рубеже.





