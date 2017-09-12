Северный полюс для них - работа по расписанию. Очередная глава "Арктического дневника" расскажет о команде самого мощного атомохода в мире

Елена Белкина.

Северный полюс для них уже не романтика, а работа по расписанию. Экипаж самого мощного в мире атомного ледокола "50 лет Победы" уже в 44-й раз достиг макушки планеты.

Певица, актриса, продюсер Екатерина Ефремова: "Огромное уважение вызывает экипаж, моряки, которые честно, искренне служат своей профессии, морю, любят ее. Мне кажется, любовь движет всем и кораблем этим, в том числе".

Атомоходы "50 лет Победы" и "Арктика", в честь которого организован поход к Северному полюсу - братья по проекту, с разницей постройки в 32 года. Но все-таки не близнецы.

Капитан атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов: "Изменилась автоматика, у нашего ледокола корпус другой. Уменьшают силу трения лед, мы более проходимы".

В центральный пост управления попадаем в тот момент, когда ледокол, способный обеспечить электроэнергией двухмиллионный город, начинает, как младенец, пускать пузыри.

Старший механик атомной паропроизводящей установки Владимир Савков: "По мере приближения к Северному полюсу льды будут все тяжелее и тяжелее. Чтобы нам легче проходить, есть специальный агрегат, который пускает пузыри вдоль борта ледокола".

В машинном отделении огромные поршни вращают руль за кормой. Оборудование надежное, родом из СССР, но с добавкой инновационных технологий, говорит Григорий Морозюк, лелеющий механизмы 10 лет, с момента приемки ледокола.

Второй инженер-механик атомного ледокола "50 лет Победы" Григорий Морозюк: "Все самые хорошие моменты связаны именно с этим ледоколом. Это наша отрада".

Чтобы работал экипаж, кухня трудится не покладая рук и ножей. Накормить каждый день 120 человек - это вам не пикник на обочине организовать.

Повар Денис Нуриев: "Команда больше любит мясо, готовим все мясное".

В день команде нужно 29 буханок хлеба и выпекать их при качке задачка непростая. Но не для Николая Губчака. На атомном флоте он 42 года, начинал поваром еще на "Ленине". За 1,5 часа на 10 сковородках пек блины на 200 человек.

Повар Николай Губчак: "Экипаж должен сытым сидеть в ЦПУ, чтобы у него не маячил цыпленок табака перед глазами, чтобы он знал, что придет и вкусно покушает".

Северный полюс для команды давно уже работа по расписанию. Старший машинист Андрей Шелудько и считать рейсы перестал: "Море это всегда романтика, каждый год по 5-6 круизов делаем".

Красавец ледокол в походах на полюс передовик и рекордсмен. Этот 44-й. Благодаря ему ГТРК "Мурман" смогла здесь отметить и свой маленький рекорд, и большой юбилей.

В каждом походе - своя магия чисел. Есть она и в нашей экспедиции. 40 лет со дня похода "Арктики" к Северному полюсу, ледокол "50 лет Победы" и 60 лет в этом году исполняется ГТРК "Мурман", которая очень любит провожать и встречать ледоколы.







