В Мурманском областном художественном музее открывается выставка, посвящённая японскому модельеру и дизайнеру Кензо Такаде

13 сентября в 11.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13, холл I этажа) начнет работу выставка «Мудрый японец Кензо Такада», посвящённая известному японскому модельеру и дизайнеру.



Кензо Такада, основателя собственного бренда «Kenzо», называли лучшим японским модельером в Европе, первым японцем в Париже и самым знаменитым европейцем японского происхождения.



В экспозиции будут представлены парфюмерные флаконы марки Kenzo разных лет из частных коллекций.



Выставка будет работать до 15 октября.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /



