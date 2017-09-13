Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
13.09.2017 08:46

Домашние животные - после возвращения из отпусков - все чаще попадают в руки заполярных ветеринаров

Любовь Дубова.

После отпускного периода в ветлечебницах региона, не сказать, чтобы ажиотаж, но лохматых пациентов очень много. Самое распространенное заболевание - пироплазмоз. Это клещевая инфекция. Есть случаи ярко выраженных аллергических реакций у собак. Их наблюдают, в основном, после укусов гадюк. Специалисты по-прежнему ратуют за возвращение системы выдачи ветеринарных свидетельств - для вывоза животных за пределы области. Оформление бумаг всё еще требуют авиакомпании. А вот в поездах вопрос о наличии справки уже не задают.
Заведующая Мурманской городской ветеринарной лечебницей Наталья Ахрамович: "Я - как представитель ветеринарной службы - естественно полностью только за то, чтобы эти свидетельства были и за то, чтобы у нас животные периодически, хотя-бы раз в год выезжая в отпуск с владельцами осматривались ветеринарными специалистами".


← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.27
Евро = 68.55
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.