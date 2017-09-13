Домашние животные - после возвращения из отпусков - все чаще попадают в руки заполярных ветеринаров

Любовь Дубова.

После отпускного периода в ветлечебницах региона, не сказать, чтобы ажиотаж, но лохматых пациентов очень много. Самое распространенное заболевание - пироплазмоз. Это клещевая инфекция. Есть случаи ярко выраженных аллергических реакций у собак. Их наблюдают, в основном, после укусов гадюк. Специалисты по-прежнему ратуют за возвращение системы выдачи ветеринарных свидетельств - для вывоза животных за пределы области. Оформление бумаг всё еще требуют авиакомпании. А вот в поездах вопрос о наличии справки уже не задают.

Заведующая Мурманской городской ветеринарной лечебницей Наталья Ахрамович: "Я - как представитель ветеринарной службы - естественно полностью только за то, чтобы эти свидетельства были и за то, чтобы у нас животные периодически, хотя-бы раз в год выезжая в отпуск с владельцами осматривались ветеринарными специалистами".





